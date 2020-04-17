Омская область к концу апреля увеличит число койко-мест в регионе в 2,5 раза

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области увеличит к 28 апреля количество койко-мест для зараженных коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях в 2,5 раза - с 600 до 1547 коек. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

В Омской области зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, половина пациентов уже излечились. В регионе действует режим самоизоляции до 30 апреля.

"По заданию Министерства здравоохранения РФ мы должны развернуть на территории области 1546 коек для больных. Здесь мы проблем не видим, они будут к 28 апреля развернуты в полном объеме на базе девяти медицинских учреждений. 1082 койки будут обеспечены кислородом", - сказал Бурков, докладывая президенту о ситуации в регионе.

Он добавил, что в Омске строится многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ на 100 мест, который планируется завершить к концу апреля. "Если будет вспышка коронавирусной инфекции, койки этого госпиталя будут реальной и своевременной помощью", - отметил глава региона. Сейчас в Омске развернуто 600 койко-мест.

По словам Буркова, в Омской области не решен до конца вопрос обеспечения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. "У нас есть контракты на всю потребность, но большая часть этих контрактов будут реализованы и поставлены в конце мая - начале июня", - отметил губернатор. Он добавил, что на случай вспышки коронавируса в Омской области 2300 медработников прошли переподготовку и готовы к работе. "Что касается средств индивидуальной защиты - все медучреждения обеспечены на месяц, и мы ждем дальнейших поставок. По лекарствам [потребности] закрыты в полном объеме", - сказал Бурков.