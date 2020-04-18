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Омская область увеличит финансирование мероприятий по развитию спорта

На эти цели планируется направить почти 485 млн рублей

ОМСК, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области в 2020 году направит на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" почти 485 млн рублей, что более чем в три раза больше объема финансирования в прошлом года. Об этом рассказал ТАСС министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

"В прошлом году на проект было направлено 147,54 млн рублей, из которых 124,79 млн рублей было выделено из федерального бюджета. В этом году финансирование увеличится более чем в три раза - до 484,85 млн рублей, включая 415,95 млн рублей федеральных средств", - сказал Крикорьянц.

По его словам, основная часть финансирования будет направлена на строительство в Омске крытого катка с искусственным льдом на территории спорткомплекса "Сибирский нефтяник" и крытой хоккейной площадки в моногороде Красный Яр. Также планируется создать в Омской области два футбольных поля с искусственным покрытием, установить площадки для сдачи норм ГТО в семи сельских районах, приобрести спортивное оборудование и инвентарь для спортивных секций.

Министр рассказал, что в 2019 году в Омской области в рамках проекта были организованы 14 площадок для выполнения норм ГТО, установлено покрытие из искусственной травы на трех стадионах и построено многофункциональное плоскостное спортивное сооружение в Азовском муниципальном районе. Крикорьянц подчеркнул, что эти мероприятия имеют особое значение для сельских районов. "Все жители региона должны иметь возможность заниматься спортом независимо от места проживания", - отметил глава омского Минспорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияОмская область
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