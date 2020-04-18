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Пандемия коронавируса нового типа

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть ребенок

ТАСС, 18 апреля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено десять новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них - один ребенок. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске - один человек, Горняке - два человека, Поспелихинском районе (село Николаевка - один человек)", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13. Заболевшие проходят лечение на базе двух инфекционных госпиталей и инфекционного отделения городской больницы Барнаула. Из лечебных учреждений выписаны четыре человека.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Теги
РоссияАлтайПандемия коронавируса нового типа
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