В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

"Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая - [это] контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией - 86, из них 16 человек выздоровели, двое умерли. В детской больнице номер 3 находятся 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе ребенок с подтвержденным диагнозом.