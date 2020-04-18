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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Среди них есть ребенок

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

"Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая - [это] контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией - 86, из них 16 человек выздоровели, двое умерли. В детской больнице номер 3 находятся 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе ребенок с подтвержденным диагнозом.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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