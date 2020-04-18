Детдом в Новокузнецке закроют на карантин из-за контакта сотрудников с зараженными

ТАСС, 18 апреля. Детский дом-школу в Кемеровской области, где, по последним данным, зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом, закрывают на двухнедельный карантин из-за возможного контакта сотрудников с зараженными, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"В Новокузнецке закрывается на 14-дневный карантин МКОУ "Детский дом-школа №95". На изоляцию направляются сотрудники новокузнецкого предприятия ООО "Сибэнергомонтажизоляция". Предположительно, сотрудники этих учреждений вступали в прямой контакт с носителем коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Кузбассе зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в больницах находятся 28 пациентов с COVID-19, шесть человек выздоровели, один умер. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции остаются 1 451 человек.

С начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.