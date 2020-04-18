Кабмин выделил 1,3 млрд рублей на расселение домов в Иркутской области после паводка

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило дополнительно 1,3 млрд рублей на расселение жителей Иркутской области из домов, которые пострадали во время паводка летом 2019 года. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Когда я был по поручению президента в Тулуне, Иркутская область, где было в прошлом году затопление, жители многих домов обратились за дополнительной помощью по финансированию переселения их из своих аварийных домов. И вот буквально вчера правительство подписало распоряжение, согласно которому еще 1,3 млрд рублей, несмотря на сложную экономическую ситуацию, несмотря на то, что сейчас средства уходят на борьбу с коронавирусом, все-таки правительство выделило на дополнительное расселение людей из аварийных домов", - написал он на своей странице в Instagram, подчеркнув, что для жителей Тулуна и Нижнеудинска это будет очень большая помощь.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу. В Тулуне было подтоплено более 3 тыс. домов.