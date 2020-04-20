Власти Новосибирска выяснят причины роста посещаемости детсадов в условиях пандемии

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска и Министерству образования региона разобраться в причинах роста с понедельника посещаемости детских садов Новосибирска на 10%. Поскольку власти не принимали дополнительных решений о возобновлении работы новых отраслей в конце прошлой недели, причиной такого роста могут стать нарушения отдельных представителей бизнеса, сообщил глава региона на оперативном совещании в понедельник.

В ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил, что в детских садах города в понедельник работают 662 дежурные группы, что на 42 группы больше, чем в пятницу. Прирост, по словам Локотя, наблюдается и по численности детей. В понедельник в детсады приняли 6 тыс. 786 ребят - на 685 больше, чем в пятницу.