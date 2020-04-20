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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Новосибирска выяснят причины роста посещаемости детсадов в условиях пандемии

С понедельника посещаемость учреждений выросла на 10% несмотря на то, что в регионе не принимали дополнительных решений о возобновлении работы новых отраслей

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска и Министерству образования региона разобраться в причинах роста с понедельника посещаемости детских садов Новосибирска на 10%. Поскольку власти не принимали дополнительных решений о возобновлении работы новых отраслей в конце прошлой недели, причиной такого роста могут стать нарушения отдельных представителей бизнеса, сообщил глава региона на оперативном совещании в понедельник.

В ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил, что в детских садах города в понедельник работают 662 дежурные группы, что на 42 группы больше, чем в пятницу. Прирост, по словам Локотя, наблюдается и по численности детей. В понедельник в детсады приняли 6 тыс. 786 ребят - на 685 больше, чем в пятницу.

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"Анатолий Евгеньевич, попрошу вместе с министерством образования проанализировать, в связи с чем рост количества детей в детских садах. Никаких дополнительных решений о разрешении на работу для каких-то новых видов деятельности для экономики мы не принимали. Тем не менее, детей в детские сады пошло больше, нужно выявить, в связи с чем, нет ли там каких-то скрытых нарушений от отдельных представителей бизнеса", - сказал Травников.

В Новосибирской области режим самоизоляции введен 31 марта, он будет действовать до 30 апреля. Травников ранее сообщал, что в регионе могут отменить режим самоизоляции, как только это позволит сделать ситуация, и поручал областному управлению Роспотребнадзора подготовить свои рекомендации. Также ранее власти Новосибирской области приняли решение, согласно которому строительные компании и промышленные предприятия могут возобновить работу с 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер. Сельские школы возобновили работу с 13 апреля. Власти также позволили ряду предприятий, в том числе, парикмахерским и салонам красоты, химчисткам, ремонтным мастерским и предприятиям сферы АПК возобновить работу с 11 апреля.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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