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Расчеты беспилотной авиации ЦВО провели мониторинг лесных пожаров во время учений в Сибири

Для поиска очагов возгорания использовались БПЛА "Орлан-10" и "Элерон"
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© Пресс-служба Центрального военного округа

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" и "Элерон" 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели поиск и обнаружение лесных пожаров во время учений в Хакасии, Кемеровской области и Алтайском крае, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В связи с началом пожароопасного сезона в Хакасии, Красноярском крае и на Алтае военнослужащие подразделений БПЛА провели учения, во время которых отработали задачи по обнаружению лесных и степных пожаров. Расчеты многофункциональных беспилотных комплексов выявляли очаги, действуя в диапазоне высот от 300 до 1000 метров и в радиусе до 100 км от наземной станции управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что для поиска очагов возгорания использовались тепловизионные камеры, данные с них передавались на командный пункт в режиме онлайн.

Ранее военные ЦВО завершили работы по созданию минерализованных противопожарных полос на территории Хакасии, где 24 марта был введен особый противопожарный режим из-за роста числа степных пожаров и палов травы.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

Теги
РоссияАлтайский крайХакасияКемеровская область
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