Новосибирские власти направят в Минприроды заявку на поддержку регоператора по ТКО

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявку о поддержке регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" в размере 20% от его трехмесячной выручки, сообщил в понедельник ТАСС министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Российский экологический оператор (РЭО) 17 апреля сообщил, что в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы ТКО в 20 регионах страны, в том числе в Новосибирской области.

"Ситуация непростая, в том числе это связано с эпидемиологической обстановкой из-за роста неплатежей, но новосибирский регоператор работает и продолжит работать <...> Заявка находится на подписи, ее планируется направить в Минприроды России", - сказал Архипов.

Как сообщила ТАСС генеральный директор "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова, регоператор рассчитывает на поддержку со стороны региональных и федеральных властей. По ее словам, компания надеется на компенсацию 20% трехмесячной валовой выручки. Она отметила, что в условиях самоизоляции объем ТКО у населения вырос на 15-20%, что сравнимо с объемом мусора в новогодние каникулы, при этом собираемость платежей упала на 30-35% от плановых показателей, до 50% снизилась собираемость взносов от юридических лиц.

Весь персонал и парк спецтехники новосибирского регоператора работает с повышенной нагрузкой. Несколько тысяч человек заняты в сфере обращения с отходами, около 630 единиц спецтехники осуществляют транспортирование отходов.

В феврале полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что шесть сибирских регионов, в том числе Новосибирская область, могут столкнуться с прекращением оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Среди проблем была отмечена высокая кредиторская задолженность и плохая собираемость взносов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.