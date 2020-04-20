В Омской области создадут первую особую экономическую зону

ОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области планирует создать первую в регионе особую экономическую зону промышленно-производственного типа, резидентами которой станут предприятия химической и обрабатывающей промышленности. Как рассказал ТАСС замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, регион уже определил территорию, состоящую из двух площадок, и подписал соглашения о намерениях реализации на территории ОЭЗ шести масштабных инвестиционных проектов.

"Под ОЭЗ в северо-западном промышленном узле Омска определена территория, состоящая из земельных участков общей площадью 493 гектара. Уже подписаны соглашения о намерениях реализации на территории зоны шести масштабных инвестиционных проектов, четырех в химической промышленности, проекты по производству металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса и созданию промышленного технопарка", - сказал Кушнер.

По его словам, власти региона планируют, что объем инвестиций в основной капитал по проектам, предполагаемым к размещению в ОЭЗ, превысит 20 млрд рублей, а в результате реализации проектов появится около 800 высокотехнологичных рабочих мест. Кушнер отметил, что уже создана управляющая компания АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Авангард" со 100-процентным участием Омской области, достигнуты договоренности с якорными резидентами.

"Сейчас мы совместно с ассоциацией кластеров и технопарков России ведем работу над заявкой в Минэкономразвития", - сказал замминистра. Он уточнил, что для предприятий ОЭЗ разработаны предложения по налоговым преференциям. Создание зоны в Омской области не только позволит привлечь инвестиции в экономику региона, но решить задачу развития нефтехимической отрасли и промышленного сектора.