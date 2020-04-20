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Паводок отступил с территории 30 садовых участков, подтопленных в Алтайском крае

Из Красногорского района выдвинулась дежурившая там группа спасателей
Райцентр Красногорское Алтайского края, 17 апреля 2020 года ГУ МЧС России по Алтайском украю
Описание
Райцентр Красногорское Алтайского края, 17 апреля 2020 года
© ГУ МЧС России по Алтайском украю

БАРНАУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Приусадебные участки в Красногорском районе Алтайского края, ранее подтопленные паводком, освободились от воды. Группа спасателей, дежурившая там, выдвинулась из района, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, подтопления, вызванные первой волной паводка, начались 16 апреля в Красногорском районе - вода зашла на территорию порядка 30 участков. Жители не стали эвакуироваться, так как в домах воды не было. Подтапливали территорию грунтовые воды.

"На сегодня вода сошла со всех участков в Красногорском районе. Группа спасателей, дежурившая там, выдвинулась из района. Сейчас наблюдается подъем воды в Ельцовском районе, но подтоплений там нет. В остальных территориях края обстановка пока стабильная", - сказал собеседник агентства.

В регионе сухая жаркая погода, температура в среднем выше 20 градусов тепла.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные снегопады, в некоторых районах сугробы создают потенциальную опасность подтопления. В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей.

Теги
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