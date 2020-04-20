Паводок отступил с территории 30 садовых участков, подтопленных в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Приусадебные участки в Красногорском районе Алтайского края, ранее подтопленные паводком, освободились от воды. Группа спасателей, дежурившая там, выдвинулась из района, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, подтопления, вызванные первой волной паводка, начались 16 апреля в Красногорском районе - вода зашла на территорию порядка 30 участков. Жители не стали эвакуироваться, так как в домах воды не было. Подтапливали территорию грунтовые воды.

"На сегодня вода сошла со всех участков в Красногорском районе. Группа спасателей, дежурившая там, выдвинулась из района. Сейчас наблюдается подъем воды в Ельцовском районе, но подтоплений там нет. В остальных территориях края обстановка пока стабильная", - сказал собеседник агентства.

В регионе сухая жаркая погода, температура в среднем выше 20 градусов тепла.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные снегопады, в некоторых районах сугробы создают потенциальную опасность подтопления. В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей.