Вывозной рейс из Вьетнама с российскими туристами прибыл в Новосибирск

ТАСС, 20 апреля. Самолет авиакомпании S7 со 178 российскими туристами, вылетевший в понедельник из Камрани, прибыл в Новосибирск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Рейс авиакомпании S7 вылетел из Камрани в 10:48 по местному времени (6:48 по мск) с туристами из Томской и Кемеровской областей, а также из Алтайского края.

Росавиация ранее сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, а также рейс из Бангкока в Кемерово.