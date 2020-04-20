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Вывозной рейс из Вьетнама с российскими туристами прибыл в Новосибирск

На борту жители Томской и Кемеровской областей, а также Алтайского края

ТАСС, 20 апреля. Самолет авиакомпании S7 со 178 российскими туристами, вылетевший в понедельник из Камрани, прибыл в Новосибирск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Рейс авиакомпании S7 вылетел из Камрани в 10:48 по местному времени (6:48 по мск) с туристами из Томской и Кемеровской областей, а также из Алтайского края.

Росавиация ранее сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, а также рейс из Бангкока в Кемерово.

Теги
РоссияВьетнамАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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