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В Иркутской области в зону возможного подтопления попадают 34 населенных пункта

В южной, центральной, западной части и верхнеленских частях региона реки почти полностью освободились ото льда

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье может подтопить 34 населенных пункта на севере Иркутской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На особом контроле вскрытие рек в северной части Иркутской области, на территории Киренского, Катангского, Казачинско-Ленского и Усть-Кутского районов. В этих районах в зоне возможного подтопления находятся 34 населенных пункта", - сказали в пресс-службе.

В южной, центральной, западной части и верхнеленских частях Иркутской области реки почти полностью освободились ото льда. В целом на территории региона стабильная гидрологическая обстановка, отметили в МЧС.

Для реагирования на риски паводкоопасного периода в Иркутской области готова группировка, в которую входят 17 тыс. человек, 2,8 тыс. единиц техники, 289 плавсредств и три воздушных судна.

Теги
РоссияИркутская область
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