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Красноярский край может недополучить четверть доходов в бюджет в 2020 году

Глава региона Александр Усс отметил, что экономика региона испытывает большое напряжение

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Бюджет Красноярского края может в этом году недополучить четверть доходной части из-за социально-экономической ситуации, вызванной пандемией. Об этом в понедельник заявил губернатор региона Александр Усс, комментируя меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса (МСБ).

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Доходы бюджета Красноярского края на 2020 год запланированы в размере 252,1 млрд рублей, расходы - 271,7 млрд рублей. В регионе действует режим самоизоляции, часть предприятий МСП не работает. Коронавирус выявлен у 306 жителей края, два человека умерли.

"Как известно, бюджет Красноярского края считался и по-прежнему считается одним из наиболее устойчивых в нашей стране. По его основным параметрам он входил в пятерку лучших, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном. Сегодняшняя наша цифра выглядит так - 250 млрд рублей по доходам. Но рассматривая различные сценарии, в том числе и негативный стресс-сценарий, мы исходим из того, что наш бюджет может недополучить порядка 25%, то есть одной четверти всех запланированных доходов", - сказал Усс.

По его словам, региональная экономика испытывает большое напряжение. Если эта ситуация сохранится в течение трех месяцев, то объем произведенной продукции и услуг в Красноярском крае за полгода сократится на 5-10%. Однако он выразил уверенность, что этот период регион сможет пройти с минимумом потерь. Усс отметил, что региональное правительство завершило разработку антикризисного плана, он будет опубликован в течение этой недели и предполагает поддержку населения и бизнеса.

В рамках антикризисного плана особое внимание уделяется поддержке ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, на поддержку людей, оставшихся без работы и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации будет выделено до 500 млн рублей, в полном объеме сохранятся меры социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан - на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 млрд рублей. По предварительным подсчетам, краевые меры поддержки получат порядка 65 тыс. предприятий и конкретных предпринимателей. Стоимость этих мер составит порядка 3 млрд рублей.

Теги
Усс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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