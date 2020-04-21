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Пандемия коронавируса нового типа

Красноярский край с 21 апреля вводит систему электронных пропусков

Пропуск заменяет бумажную справку от работодателя, сообщил министр цифрового развития края Николай Распопин

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Красноярский край с 21 апреля переходит на систему электронных пропусков для жителей, работающих в организациях, чья деятельность не приостановлена в условиях режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Электронные пропуска в тестовом режиме в регионе начали внедрять на прошлой неделе. Работники организаций, чья деятельность не была приостановлена в условиях режима самоизоляции, для беспрепятственного передвижения ранее могли воспользоваться как бумажной справкой от работодателя, так и электронным пропуском. С 21 апреля они могут пользоваться только электронным пропуском.

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"Уже более 250 тысяч сотрудников организаций получили цифровые пропуска в городе Красноярск. Только сегодня за неполный день такие пропуска получили более 50 тысяч человек. Напомню, что, согласно постановлению правительства, с 21 апреля цифровой пропуск заменяет собой бумажную справку работодателя", - написал Распопин.

В крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 31 марта действует режим самоизоляции. Граждане могут выходить для выгула домашних животных в 100 метрах от дома, разрешены прогулки с детьми, занятия спортом в индивидуальном порядке и без использования уличных тренажеров, закупки в близлежащих магазинах и аптеках, а также поездки на работу. При поездке на дачи и к пожилым родственникам, участии в похоронах необходимо иметь при себе письменные объяснительные. По словам министра, теперь жители для таких поездок смогут либо заказывать электронный пропуск, либо по-прежнему пользоваться письменными объяснительными. Заказывать пропуск для таких поездок можно не более двух раз в день.

В Красноярском крае, по данным на понедельник, зарегистрировано 306 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, 28 человек вылечились, два человека умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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