В городе Тара Омской области отменили режим ЧС, введенный из-за ограничения газоснабжения

ОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Мэрия Тары - второго по величине города Омской области - отменила режим ЧС, введенный в конце января из-за ограничения газоснабжения в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения. Об этом сообщило во вторник ГУ МЧС по Омской области.

"Режим "чрезвычайная ситуация" снят на территории Тарского городского поселения Тарского муниципального района", - говорится в сообщении.

Ограничение подачи газа было введено в Тарском, Знаменском и Тевризском районах на севере Омской области в конце января из-за истощения месторождения. Люди вынуждены были перейти на отопление жилых помещений дровами и электрическими нагревателями. В Таре, где без газа остались около 200 частных жилых домов, был введен режим ЧС. В целом ограничение подачи газа на севере региона затронуло более 500 домов.

В Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, которое курирует месторождение, ТАСС уточнили, что ограничения на подачу газа во всех трех районах полностью сняты.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре с населением около 30 тыс. человек централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут. Газ используется для отопления частных домов и приготовления пищи в многоквартирных домах.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении началась в 1998 году. В настоящее время добыча газа идет из скважин №5 и 110, расположенных на юго-восточной залежи. Скважина №6 на северо-западной залежи обводнена и не эксплуатируется много лет. Власти региона планируют до начала нового отопительного сезона провести ремонт на этой скважине и ввести ее в эксплуатацию для решения проблемы газоснабжения севера области.