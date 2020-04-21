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Пандемия коронавируса нового типа

Количество случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло за сутки на треть

В регионе сейчас 127 человек, зараженных инфекцией

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Лаборатории Алтайского края подтвердили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, количество людей с вирусом увеличилось в регионе до 127, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Первый случай коронавирусной инфекции в крае был подтвержден 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканской республики.

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"К 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127 - лабораторно подтвержден дополнительно 41 новый случай", - говорится в сообщении.

Значительное увеличение числа инфицированных произошло за счет выявления вируса у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в пригороде Змеиногорска. На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкортостана. У всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия. В итоге, на 21 апреля в Змеиногорске коронавирус выявлен у 38 человек, 37 из них - работники рудника. Люди госпитализированы.

Еще четыре случая выявлены в Барнауле. Сотрудники Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается контактных граждан, ведут дезинфекцию в очагах распространения вируса.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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