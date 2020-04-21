Прокуратура Кузбасса возбудила дело в отношении золотодобытчиков из-за загрязнения реки

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении золотодобытчиков, которые незаконно работали на русле малой реки в Тисульском районе Кемеровской области и загрязняли ее, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Кузбасса.

"В водоохранной зоне реки Мокрый Берикуль выявлены следы сброса сточных вод с действующего отстойника на рельеф местности, в результате чего на почве скопился шлам. Выемка песков в русле реки Мокрый Берикуль осуществляется без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых. <…> Природоохранный прокурор возбудил в отношении золотодобывающей компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий")", - говорится в сообщении ведомства.

Проверку прокуратура провела совместно с Роспотребнадзором, региональным департаментом природных ресурсов и ГУ МВД по Кемеровской области после жалоб жителей на загрязнение рек и публикации в местных СМИ. Административное дело в настоящий момент находится на рассмотрении. Проводится анализ взятых проб воды и почв, по его результатам природоохранной прокуратурой будет решен вопрос о других санкциях в отношении золотодобытчиков.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, нарушения выявлены в работе золотодобывающей компании "Берикуль", которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности и крупным штрафам за подобные нарушения. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в 2019 году обращался в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с инициативой о досрочном прекращении прав пользования недрами, предоставленных ООО "ЗДК "Берикуль" и другим золотодобытчикам в регионе. Решение по данному вопросу не принято, золотодобытчики продолжают работу.

Жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, на протяжении двух лет жалуются местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках. Компаниям по итогам проверок назначаются крупные штрафы, но добыча не прекращается.