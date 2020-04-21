{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Кузбасса возбудила дело в отношении золотодобытчиков из-за загрязнения реки

В водоохранной зоне реки Мокрый Берикуль на почве скопился шлам

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении золотодобытчиков, которые незаконно работали на русле малой реки в Тисульском районе Кемеровской области и загрязняли ее, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Кузбасса.

"В водоохранной зоне реки Мокрый Берикуль выявлены следы сброса сточных вод с действующего отстойника на рельеф местности, в результате чего на почве скопился шлам. Выемка песков в русле реки Мокрый Берикуль осуществляется без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых. <…> Природоохранный прокурор возбудил в отношении золотодобывающей компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий")", - говорится в сообщении ведомства.

Проверку прокуратура провела совместно с Роспотребнадзором, региональным департаментом природных ресурсов и ГУ МВД по Кемеровской области после жалоб жителей на загрязнение рек и публикации в местных СМИ. Административное дело в настоящий момент находится на рассмотрении. Проводится анализ взятых проб воды и почв, по его результатам природоохранной прокуратурой будет решен вопрос о других санкциях в отношении золотодобытчиков.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, нарушения выявлены в работе золотодобывающей компании "Берикуль", которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности и крупным штрафам за подобные нарушения. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в 2019 году обращался в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с инициативой о досрочном прекращении прав пользования недрами, предоставленных ООО "ЗДК "Берикуль" и другим золотодобытчикам в регионе. Решение по данному вопросу не принято, золотодобытчики продолжают работу.

Жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, на протяжении двух лет жалуются местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках. Компаниям по итогам проверок назначаются крупные штрафы, но добыча не прекращается.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Новосибирская область просит изменить параметры отнесения бизнеса к МСП из-за пандемии
Власти региона считают, что это позволит средним предприятиям на этапе роста продолжать пользоваться государственными мерами поддержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС