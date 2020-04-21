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Пандемия коронавируса нового типа

Красноярские власти могут закрыть предприятия за нарушение мер профилактики коронавируса

По словам главы региона Александра Усса, если меры по нераспространению инфекции соблюдаться не будут, то "нужно идти на крайние меры"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Предприятия в Красноярском крае, нарушающие требования по нераспространению коронавируса, необходимо закрывать, заявил во вторник губернатор региона Александр Усс на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Наше главное лекарство, для того чтобы оздоровить ситуацию в экономике, - давать возможность людям работать. Но работать они будут только в том случае, если будут соблюдаться все меры по нераспространению коронавируса. Если требования соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей", - сказал губернатор.

В Красноярском крае зарегистрировано более 300 случаев заражения коронавирусом, большинство в Красноярске. Два человека умерли. В регионе действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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