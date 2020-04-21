Новосибирская область просит изменить параметры отнесения бизнеса к МСП из-за пандемии

"Правительство Новосибирской области направило обращение в Минэкономразвития РФ с предложением изменить параметры отнесения бизнеса к МСП с 250 до 500 по количеству сотрудников за предшествующий календарный год и по выручке с 2 до 4 млрд рублей за предшествующий календарный год. Это создаст возможность средним предприятиям на этапе роста продолжать пользоваться мерами поддержки, разработанными для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщили в пресс-службе министерства.

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направили в Минэкономразвития РФ обращение с предложением изменить параметры отнесения бизнеса к МСП по количеству сотрудников - с 250 до 500 и по объему выручки - с 2 до 4 млрд рублей. Это позволит средним предприятиям на этапе роста продолжать пользоваться мерами поддержки МСП, что особенно важно в период пандемии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минпромторга.

Генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Юрий Бернадский отметил, что критерии отнесения компаний к среднему бизнесу (на который ориентированы многие действующие сегодня меры поддержки) - годовой оборот до 2 млрд рублей и численность до 250 сотрудников - не соответствует сибирским реалиям.

"С такими параметрами предприятия, возможно, работают в Москве, а у нас до 2 млрд рублей [выручка] - это предприятия, у которых численность 700-800 человек. Именно поэтому мы обратились к губернатору. [Изменение критериев] позволяет получить доступ к инструмента, которыми может воспользоваться МСП", - сказал Бернадский, добавив, что речь, в частности, идет о льготных кредитах.

В свою очередь, председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Соколов также отметил, что параметры отнесения компаний к МСП разрабатывались несколько лет назад и с учетом развития экономики и инфляции требуют пересмотра.

"Иногда выручка, особенно по дорогостоящей, инновационной продукции даже у малого предприятия может быть больше и это автоматически лишает его такого преимущества быть малым предприятием, получить поддержку", - сказал Соколов.

О региональных мерах

9 апреля пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что власти региона утвердили план поддержки экономики и рынка труда в период пандемии. Он содержит мероприятия в рамках постановления правительства РФ и региональные меры. В числе региональных мер - приостановление проверок контрольно-надзорных органов, за исключением проведения внеплановых проверок, открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе центра "Мой бизнес", запуск Фондом микрофинансирования региона рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до трех лет.

Кроме того, сообщалось, что власти примут меры, направленные на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов МСП в 2020 году. Среди других мер - введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы, а также планы по увеличению максимальной суммы займа Фонда микрофинансирования региона со 100 до 200-300 тыс. рублей без залога для наиболее пострадавших отраслей.