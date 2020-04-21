В Хакасии продлили особый противопожарный режим до 15 мая

ТАСС, 21 апреля. Правительство Хакасии продлило особый противопожарный режим в республике до 15 мая. Об этом во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Валентин Коновалов.

"В Хакасии особый противопожарный режим будет продлен до 15 мая <…> В ряде муниципальных образований Хакасии проводится недостаточная работа по предупреждению, раннему обнаружению и тушению пожаров. До конца недели в республике ожидаются очень высокие температуры, значит, риск возгораний значительно возрастает", - написал Коновалов.

Руководителям муниципалитетов поручено принять дополнительные меры по укреплению противопожарной защиты населенных пунктов и выставить больше пожарных постов.

На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искоргасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

Всего по данным властей региона, с начала года в республике произошло 14 лесных пожаров, 931 техногенный пожар и 278 палов растительности.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.