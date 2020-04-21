{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хакасии продлили особый противопожарный режим до 15 мая

Глава региона Валентин Коновалов отметил, что до конца недели в республике ожидаются очень высокие температуры
Описание
© ГУ МЧС России по Республике Хакасия

ТАСС, 21 апреля. Правительство Хакасии продлило особый противопожарный режим в республике до 15 мая. Об этом во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Валентин Коновалов.

"В Хакасии особый противопожарный режим будет продлен до 15 мая <…> В ряде муниципальных образований Хакасии проводится недостаточная работа по предупреждению, раннему обнаружению и тушению пожаров. До конца недели в республике ожидаются очень высокие температуры, значит, риск возгораний значительно возрастает", - написал Коновалов.

Руководителям муниципалитетов поручено принять дополнительные меры по укреплению противопожарной защиты населенных пунктов и выставить больше пожарных постов.

На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искоргасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

Всего по данным властей региона, с начала года в республике произошло 14 лесных пожаров, 931 техногенный пожар и 278 палов растительности.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин Олегович
Реклама на ТАСС
"Дальневосточный гектар"
Количество заявок на дальневосточный гектар в Забайкалье выросло за полгода почти на 30%
Предоставление земельных участков в регионе началось с 1 августа 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС