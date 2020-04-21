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Томский вуз начал поставлять в клиники Сибири радиофармпрепараты для диагностики рака

Препараты доставляют только в те клиники, которые оборудованы гамма-камерами для радионуклидной диагностики

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Единственный в РФ вуз, имеющий собственный ядерный реактор, Томский политехнический университет (ТПУ) начал поставлять недорогой радиофармпрепарат "Натрия пертехнетат, 99mTc" для диагностики рака в медучреждения Томской и Кемеровской областей, сообщила пресс-служба ТПУ.

"На исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета начали производство диагностического препарата для онкологии и кардиологии на основе изотопа технеция-99м. Каждый день флаконы с препаратом доставляют в четыре томские клиники и два медицинских учреждения в Кемеровской области. Препарат носит название "Натрия пертехнетат, 99mTc". В онкологии он широко применяется, например, для диагностики рака костной ткани, щитовидной железы, печени, почек, лимфатической системы", - говорится в сообщении.

Обычно этот препарат получают прямо в клиниках, изотопы нарабатывают с помощью сорбционных генераторов технеция-99м. Такие генераторы в России выпускает только один производитель - НИФХИ им. Карпова в Обнинске. Однако с каждым днем эксплуатации данные генераторы производят все меньше диагностического радиоизотопа технеция-99. Политехники решили данную проблему для медучреждений Сибири.

"С 4 до 8 часов утра ежедневно мы нарабатываем препарат, и к 9-10 часам он поступает в клиники. Наши мощности позволяют при необходимости производить в день более 1000 ГБк (20 ГБк достаточно для проведения диагностических исследований примерно 25 пациентов) технеция. Преимущество такой технологии в том, что, во-первых, каждый день клиника получает равное количество препарата и может проводить диагностику большему числу пациентов, а во-вторых, стоимость единицы активности изотопа технеция-99м меньше, чем при использовании коммерческого сорбционного генератора технеция", - цитирует пресс-служба начальника производственного отдела радиофармпрепаратов учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" ТПУ Евгения Нестерова.

Препарат доставляют в клиники, оборудованные гамма-камерами для радионуклидной диагностики, сейчас это онкологические диспансеры Томска и Кемерова, НИИ Томского НИМЦ и Сибирский государственный медуниверситет. Рассматривается возможность поставки в другие медучреждения.

"Мы достаточно широко используем этот препарат, он необходим при диагностике костной ткани, в том числе при процессах метастазирования. Благодаря тому, что теперь препарат производят в ТПУ, мы получили хорошую альтернативу мобильным генераторам технеция. Мы заключили договор с ТПУ на поставку ста флаконов препарата "Натрия пертехнетат, 99mTc". Этого количества хватит для исследования наших пациентов как минимум до сентября", - приводят в сообщении слова заведующего отделом радионуклидной диагностики Томского областного онкологического диспансера Евгения Карпова.

О борьбе с онкологией 

По данным областной администрации, за счет реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение") в регионе к 2024 году рассчитывают сократить смертность от новообразований с 218,1 до 205 случаев на 100 тысяч человек. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает достижение до 2024 года результатов снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

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РоссияТомская область
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