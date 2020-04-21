Всех приезжающих на Алтай из других регионов будут отправлять на 14-дневный карантин

По данным на утро 21 апреля, в Республике Алтай остается восемь подтвержденных случаев заболевания, в том числе два - у жителей Томской области, покинувших регион.

ТАСС, 21 апреля. Граждан, приезжающих из других регионов в Республику Алтай, которая стала последним субъектом РФ, где выявили случаи заражения коронавирусом, и жители которой просили главу закрыть границы республики, будут отправлять на 14-дневный карантин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Глава республики Олег Хорохордин 21 апреля внес изменения в распоряжение правительства о введении режима повышенной готовности. Всем гражданам, прибывшим из других регионов РФ, следует сообщать на круглосуточную горячую линию о своем прибытии, месте нахождения, датах пребывания. <...> Зарегистрированным в республике следует обеспечить самоизоляцию дома на 14 дней, незарегистрированным следует обеспечить самоизоляцию по месту прибытия, исключая гостиницы, турбазы и иные коллективные средства размещения - их работа приостановлена до 1 июня. Все приехавшие на из других регионов должны находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить все контакты", - сообщает пресс-служба.

Отдельные ограничения введены в Турочакском районе, где ранее выявили два случая заражения коронавирусной инфекцией у строителей из Томской области - они уже покинули регион. С 21 апреля запрещен въезд и выезд в район всем, кроме жителей с местной регистрацией, разрешено ехать транзитом через Турочакский район без остановки и стоянки. МВД региона разместит патрульные посты на границах региона в Турочакском районе с Кемеровской областью и Алтайским краем. Правоохранители будут круглосуточно проверять регистрацию по месту жительства и месту пребывания граждан. Жители района, вернувшиеся из других регионов, также должны сообщить свои данные на горячую линию

Также Хорохордин распорядился перевести до 1 июня все госучреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный вахтовый режим работы с обязательным обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирусную инфекцию. В таком режиме будут работать три дома престарелых и инвалидов, психоневрологический интернат, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.