В Иркутске зарегистрировали 29 кандидатов в мэры города

ИРКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска зарегистрировала всех 29 претендентов, подавших документы на конкурс, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской думы.

"Комиссия зарегистрировала всех 29 кандидатов, которые подали документы на конкурс по избранию мэра Иркутска", - сказали в пресс-службе.

Среди кандидатов - бывшие вице-мэры города Дмитрий Разумов и Антон Логашов, действующий вице-мэр, экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, а также руководители частных компаний, бухгалтеры, инженеры, юрист, сотрудник охраны "Иркутскэнерго", ученый, депутат думы Иркутска.

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города состоится 24 и 25 апреля. Комиссия должна будет представить городской думе для голосования не менее двух человек. Заседание думы, на котором планируется избрать мэра, состоится 30 апреля.

Депутаты думы Иркутска 17 марта приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Бердников был мэром Иркутска, где проживают более 620 тыс. человек, с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года. Он был избран мэром депутатами думы из числа парламентариев. В сентябре 2019 года Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, в соответствии с которым мэр Иркутска будет выбираться по конкурсу.