Экс-сотрудника томской прокуратуры задержали по обвинению в мошенничестве

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего помощника прокурора Советского района Томска, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, обвиняемый в 2019 году пообещал томичке оказать содействие в возврате изъятой у нее партии табачной продукции с признаками контрафактности, выступив посредником в передаче взятки в размере 500 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов. При этом он не имел ни намерений передать деньги сотрудникам правоохранительных органов, ни возможности повлиять на принятое ими решение. В период с октября по декабрь 2019 года он получил от женщины 500 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении уже бывшего сотрудника прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Основанием для этого послужили результаты оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Томской области по согласованию с региональной прокуратурой. В настоящее время обвиняемый признал себя виновным и был заключен под стражу.

Также сообщается, что взяткодательница также привлечена к уголовной ответственности, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу").