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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярске получили электронные пропуска около трети населения

В региональном ГУ МВД отметили, что 21 апреля сотрудники полиции не штрафовали граждан, которые забыли свой электронный пропуск, с ними проводились профилактические беседы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Более 304 тыс. человек в Красноярске получили электронные пропуска, как сотрудники постоянно действующих организаций и предприятий, сообщил во вторник ТАСС министр цифрового развития края Николай Распопин.

В Красноярске и пригородах проживают чуть более 1 млн человек. С 21 апреля начала действовать система электронных пропусков на постоянной основе на период режима самоизоляции. В тестовом режиме система была запущена еще на прошлой неделе. Ранее работники организаций, чья деятельность не была приостановлена в условиях режима самоизоляции, для беспрепятственного передвижения ранее могли воспользоваться как бумажной справкой от работодателя, так и электронным пропуском. С 21 апреля они могут пользоваться только электронным пропуском.

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"На 16:00 (12:00 мск) у нас 304 734 человека получили электронные пропуска для работающих из порядка 20 тыс. организаций. С нагрузками мы справляемся, органы правопорядка уже начали осуществлять проверку", - сказал Распопин.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 21 апреля сотрудники полиции не штрафовали граждан, которые забыли свой электронный пропуск, с такими людьми проводились профилактические беседы. Проверить электронные пропуска сотрудники правоохранительных органов могут с помощью личного смартфона, всем им выданы логины и пароли для входа в систему и проверки пропусков.

В крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 31 марта действует режим самоизоляции. Граждане могут выходить для выгула домашних животных в 100 метрах от дома, разрешены прогулки с детьми, занятия спортом в индивидуальном порядке и без использования уличных тренажеров, закупки в близлежащих магазинах и аптеках, а также поездки на работу. При поездке на дачи и к пожилым родственникам, участии в похоронах необходимо иметь при себе письменные объяснительные. По словам министра, теперь жители для таких поездок смогут либо заказывать электронный пропуск, либо по-прежнему пользоваться письменными объяснительными. Заказывать пропуск для таких поездок можно не более двух раз в день.

По словам министра, сегодня было выдано 27 тыс. разовых пропусков. "Здесь у нас тоже все хорошо, мы рассчитывали на пиковую нагрузку в 1 тыс. обращений в секунду, пока же максимальная нагрузка была 200 обращений", - сказал министр.

В Красноярском крае, по данным на вторник, зарегистрировано 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек вылечились, два человека умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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