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В Кузбассе записали клип на песню в поддержку врачей, лечащих пациентов с коронавирусом

Видеоклип смонтировали солисты губернаторского камерного хора, находящиеся на самоизоляции

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Солисты губернаторского камерного хора Кузбасса, находясь на самоизоляции, записали на мобильные телефоны и смонтировали видеоклип на песню в поддержку врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пресс-службе областной филармонии Кузбасса.

Видеоклип был снят на известную песню "Не болейте, доктор", которую в разные годы исполняли Александр Розенбаум, Валерия, Григорий Лепс и другие артисты российской эстрады.

' Государственная Филармония Кузбасса/YouTube'

"Филармония была создана в 1943 году, когда была война, чтобы поддержать дух народа. Сейчас мы оказались в ситуации, которая чем-то похожа, время непростое. От работников культуры сейчас тоже ждут какого-то подъема, настроения, поддержки, поэтому результатом стала эта песня. Она написана не нами, но она отражает наше настроение и отношение к тем людям, которые заняты великим делом - спасают людей", - рассказали в пресс-службе.

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Филармония Кузбасса, как и другие учреждения культуры и искусства в период пандемии коронавируса, закрыта для посетителей. Репетиции оркестров, хоровые и танцевальные коллективы проводятся дистанционно. Артисты камерного хора филармонии, находясь в домашней самоизоляции, выучили музыкальные партии и записали их каждый на свой мобильный телефон, в процессе монтажа видеозаписи были сведены в единое хоровое пение. Видеоклип опубликован в интернете.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, в том числе девять новых случаев за последние сутки. Выздоровели 11 пациентов, один умер, остальные находятся под наблюдением медиков в стационарах области. Как сообщила в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в стране вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в Кузбассе зарегистрирован самый низкий показатель распространения коронавируса в расчете на 100 тыс. населения.

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