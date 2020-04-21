В Кузбассе записали клип на песню в поддержку врачей, лечащих пациентов с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Солисты губернаторского камерного хора Кузбасса, находясь на самоизоляции, записали на мобильные телефоны и смонтировали видеоклип на песню в поддержку врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пресс-службе областной филармонии Кузбасса. Видеоклип был снят на известную песню "Не болейте, доктор", которую в разные годы исполняли Александр Розенбаум, Валерия, Григорий Лепс и другие артисты российской эстрады.

' Государственная Филармония Кузбасса/YouTube'

"Филармония была создана в 1943 году, когда была война, чтобы поддержать дух народа. Сейчас мы оказались в ситуации, которая чем-то похожа, время непростое. От работников культуры сейчас тоже ждут какого-то подъема, настроения, поддержки, поэтому результатом стала эта песня. Она написана не нами, но она отражает наше настроение и отношение к тем людям, которые заняты великим делом - спасают людей", - рассказали в пресс-службе.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов