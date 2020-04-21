В Новосибирской области у священника одного из храмов обнаружили коронавирус

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа обнаружили у священнослужителя одного из храмов Новосибирска, сообщила во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"Это один такой пациент. В настоящее время эпидемиологическое расследование проводится. Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия выполнены в полном объеме", - сообщила Аксенова, не уточнив название храма, в котором служит священник.

В Новосибирской области с 18 апреля все культовые здания закрыты для посещения, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений. Не допускается также и проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусом увеличилось до 135, 16 человек выздоровели, четверо умерли.