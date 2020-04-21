Новосибирские синоптики фиксируют рост концентрации пыли в воздухе из-за лесных пожаров

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Синоптики в Новосибирской области фиксируют задымление и рост концентрации пыли от травяных и лесных пожаров, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

Замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев в понедельник сообщил, что на территории области установлен пожароопасный сезон, так как за неделю отмечен резкий рост лесных пожаров - с одного до 25.

"Станции [наблюдения] у нас фиксируют дым. Этому способствуют все условия: во-первых, у нас штиль, во-вторых, нам известно, что у нас в области есть травяные и лесные пожары, плюс сухая погода и рост концентрации пыли. Сочетание всех этих факторов дает ухудшение видимости и ощущение дискомфорта в дыхании", - сказал Ягудин. Он пояснил, что в ближайшие дни в регионе не ожидается осадков, что создаст условия для ухудшения экологической ситуации и повышения концентрации пыли в воздухе.

Ранее ученые Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН заявили, что рост числа лесных пожаров может стать одним из факторов, способствующих росту зараженных COVID-19 в ряде регионов Сибири. По мнению ученых, наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором распространения инфекции, поскольку пыль переносит ее на дальние расстояния. При условии, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается.

По данным регионального штаба, в Новосибирской области зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 человек выздоровели, четверо умерли.