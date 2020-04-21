Сибирские регионы готовятся к эвакуации при весеннем паводке в условиях пандемии

В Красноярском крае в связи с аномально теплой погодой вскрытие реки Енисей и ее притоков наблюдается в экстремально ранние сроки, на 10-20 дней раньше среднемноголетних значений. Основные проблемные участки на юге и в средней части реки ледоходом уже пройдены, внимание спасательных служб приковано к северным районам. Как сообщили ТАСС в краевом агентстве ГО и ЧС, кромка льда, который может образовывать заторы и приводить к разливам рек, на Енисее достигла села Ярцево на севере края.

По предварительным прогнозам Росгидромета, озвученным ранее на окружном совещании под председательством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, сложности при прохождении весеннего половодья ожидаются в Республике Алтай, Алтайском крае, отдельных районах Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Продолжается вскрытие рек в Красноярском крае, Иркутской области, в Туве и Хакасии. Ситуация осложняется тем, что в большинстве регионов округа установилась сухая и теплая, выше 20 градусов тепла, погода, которая способствует таянию снега.

ТАСС, 21 апреля. Сибирские регионы готовятся к весенним паводкам, которые могут привести к эвакуации людей в пункты временного размещения, массовое пребывание граждан в которых способствует ухудшению эпидемиологической обстановки. Чтобы пресекать распространение коронавируса и возникновение новых очагов болезни, для тех, у кого подозревают инфекцию, готовят отдельные места для размещения с учетом соблюдения социальной дистанции между постояльцами, также жителям подтопленных территорий рекомендуется пережидать половодье у родственников, сообщили ТАСС представители органов власти и спасательных служб сибирских регионов.

"Пункты временного размещения (ПВР) сформированы в поселке Кривляк и восемь в поселке Бор, это удаленные населенные пункты, которые не подпадают под возможное подтопление. [В каждом из этих поселков] с учетом возможного размещения больных с коронавирусом выделено по одному ПВР", - сказал собеседник агентства.

Жителей Алтайского края и Томской области с подозрением на ОРВИ и коронавирусную инфекцию будут с приходом паводка направлять в отдельные медицинские учреждения. При необходимости, например, если населенный пункт отрезан водой, для этого будет использоваться водный транспорт или авиация. Практически во всех городах региона готовы места для людей, которым понадобится изоляция.

"При возможной эвакуации в ПВР будут проводиться замеры температуры, медики и представители Роспотребнадзора будут определять состояние людей в случае возникновения подозрения относительно возможности распространения заболевания, жалоб людей [на состояние], температуры, люди в общие пункты допускаться не будут. <...> Они будут направляться в иные учреждения, в которых предусмотрено оказание помощи людям, которые могут являться носителями заболевания [заражены коронавирусом]", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Измерять температуру тела и проводить дезинфекцию помещений в ПВР поручено и местным властям в Кемеровской области.

Помощь родственников

Внутренняя структура ПВР тоже претерпевает изменения во исполнение требований санитарных норм. Как рассказал журналистам главный госинспектор Томской области по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин, в регионе в преддверии паводка разворачивается 58 ПВР на 14 тыс. человек.

"С учетом того, что у нас возникла угроза инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусом, приготовлены средства индивидуальной защиты. А размещать людей в целях безопасности будут в 1,5 метрах друг от друга", - подчеркнул Лукин.

Начали подготовку к паводку и в Туве, где также оборудованы места для эвакуации граждан. Но для облегчения эпидемиологической обстановки власти республики берут в расчет не только ПВР, где могут собираться десятки и сотни человек, но и размещение пострадавших у родных.

"Лучше полагаться на помощь родственников, чтобы не создавать скученность людей и не увеличивать риск распространения инфекций. По нашим прогнозам, в зону паводка могут попасть восемь населенных пунктов, включая некоторые части Кызыла, это примерно 2 тыс. человек. Надо уже сегодня работать с ними, чтобы понимать, кому есть, где переждать наводнение, а сколько людей придется размещать в ПВР и как в этих условиях соблюсти карантинные требования", - привели в пресс-службе правительства Тувы слова главы республики Шолбана Кара-оола.

По данным региональных оперативных штабов, 21 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 134 случая заражения коронавирусной инфекцией: 64 человека - в Красноярском крае, 41 - в Алтайском крае, девять - в Кемеровской области, восемь - в Республике Хакасия, еще пять - в Омской области, четыре - в Томской области, три - в Новосибирской области. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более 940 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 370 человек.