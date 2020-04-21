Новосибирская область окажет помощь производителям средств для борьбы с коронавирусом

"У нас есть заявки на предоставление мер поддержки нашего Фонда развития промышленности. Заявки мы получили от организации "Биосан", выпускающей компоненты тест-систем, в том числе, для диагностики коронавируса, и организации "Здравмедтех-Н", которая находится в Бердске. Мы помогаем "Здравмедтех-Н" оформить заявку в федеральный Фонд развития промышленности на инвестиционный проект", - рассказал Гончаров, добавив, что компании рассчитывают увеличить объемы производства в связи с возросшим спросом на свою продукцию из-за пандемии.

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области окажут помощь в получении средств господдержки, как из региональных, так и из федеральных фондов, двум предприятиям - компании "Биосан", выпускающей компоненты для тест-систем, в том числе, для диагностики коронавируса, а также производителю комплектующих для костюма врача-инфекциониста "Здравмедтех-Н". Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

Гончаров отметил, что "Здравмедтех-Н" планирует реализовать инвестпроект по расширению своего производства. По расчетам министерства и компании, на приобретение и установку нового оборудования потребуется около 100 млн рублей. В пресс-службе Минпромторга ТАСС сообщили, что "Биосан" заявилось на предоставление средств господдержки из региональных фондов, в частности, Фонда микрофинансирования.

По словам Гончарова, предприниматели в Новосибирской области с начала действия антикризисных мер поддержки экономики, утвержденных правительством региона 8 апреля, подали 13 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму 106 млн рублей из регионального Фонда микрофинансирования, еще четыре заявки было подано на получение гарантийной поддержки на 54 млн рублей.

И. о. главы регионального Минэкономразвития Лев Решетников отметил, что в настоящее время сформирован перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Среди них, в частности, авиаперевозки, турагентства, гостиничный бизнес, общественное питание. В Новосибирской области, по словам Решетникова, в наиболее пострадавших отраслях задействовано 57 тыс. работающих граждан.

Ранее власти Новосибирской области, где зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусом, а режим самоизоляции введен 31 марта и продлен до 30 апреля, утвердили план поддержки экономики и рынка труда в период пандемии. Он содержит мероприятия в рамках постановления правительства РФ и региональные меры. В числе региональных мер - приостановление проверок контрольно-надзорных органов, за исключением проведения внеплановых проверок, открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе центра "Мой бизнес", запуск Фондом микрофинансирования региона рассмотрения заявок субъектов малого и среднего бизнеса на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до трех лет.