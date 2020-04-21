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Пандемия коронавируса нового типа

В Алтайском крае приостановят работу рудника, где выявили 38 человек с коронавирусом

В правительстве региона отметили, что решение будет действовать до устранения нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Деятельность Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллов" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод", входит в "УГМК-Холдинг") будет приостановлена в связи с выявлением там 38 случаев коронавирусной инфекции. Остановка работы продлится до устранения всех нарушений, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкортостана, у всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия. В итоге, на 21 апреля в Змеиногорске коронавирус выявлен у 38 человек, 37 из них - работники рудника. Люди госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской центральной районной больницы и другие клиники. 

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"В связи с выявлением заболевания в Змеиногорском районе у работников промплощадки Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" рассмотрен [на оперативном штабе в правительстве края] вопрос приостановки деятельности предприятия вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ", - сообщает пресс-служба.

Как сообщили ТАСС в "УГМК-Холдинг", сейчас рудник работает в штатном режиме, на предприятии и его объектах предпринят комплекс противоэпидемических мероприятий. Все указания Роспотребнадзора выполняются в полном объеме.

Всего, по данным пресс-службы правительства края, Роспотребнадзор провел 433 проверки на предприятиях края. На 62 выявлены нарушения - несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств. По данным Минздрава региона в крае до 28 апреля будет создано 1176 мест для лечения пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, в том числе 869 коек будут оборудованы системой подачи кислорода. На 21 апреля в крае выявлено 127 случаев коронавирусной инфекции.

 

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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