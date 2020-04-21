В Алтайском крае приостановят работу рудника, где выявили 38 человек с коронавирусом

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Деятельность Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллов" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод", входит в "УГМК-Холдинг") будет приостановлена в связи с выявлением там 38 случаев коронавирусной инфекции. Остановка работы продлится до устранения всех нарушений, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкортостана, у всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия. В итоге, на 21 апреля в Змеиногорске коронавирус выявлен у 38 человек, 37 из них - работники рудника. Люди госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской центральной районной больницы и другие клиники.