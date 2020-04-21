Иркутская область может получить 1,8 млрд рублей на ликвидацию последствий паводка

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Иркутская область может получить дополнительно порядка 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление пострадавших от наводнения летом 2019 года территорий, в том числе на строительство защитных сооружений. Соответствующие вопросы во время видеоконференции обсудили заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора региона Игорь Кобзев.

"Правительство Российской Федерации рассмотрит возможность выделения Иркутской области порядка 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование восстановления пострадавших от паводка регионов. Нужно как можно скорее приступить к работам по возведению защитных сооружений, чтобы не допустить повторения ситуации", - приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера слова Хуснуллина.

Отмечается, что 1,4 млрд рублей необходимо для строительства дамб, проведение берегоукрепления и расчистки русел рек в Тулуне, Нижнеудинске и селе Алыгджер. Кроме того, 420 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на расселение жителей трех многоэтажных домов в Рабочем городке и по улице Карбышева в Тулуне. На данный момент принято 132 заявления на получение единовременной денежной выплаты.

По данным пресс-службы, по итогам видеоконференции глава Иркутской области дал поручения региональным ведомствам и первому заместителю губернатора Дмитрию Бердникову, в том числе, по возведению сооружений инженерной защиты. "Строительство защитных дамб будет вестись на участках, которые, в том числе, находятся в собственности у граждан. Взамен них людям необходимо бесплатно предоставить участки на территориях, которым не угрожает подтопление. Принятые сегодня решения очень важны для в Иркутской области", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу. В Тулуне было подтоплено более 3 тыс. домов.