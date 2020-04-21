В Туве автомобиль врезался в дерево

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Каа-Хемском районе Тувы, пострадали пятеро подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло около села Усть-Ужеп. Информация об аварии нем поступила в дежурную часть около 18:00 (14:00 мск).

"Пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По предварительным данным, установлено, что один из несовершеннолетних, находясь за рулем автомашины марки УАЗ и не справившись с управлением, совершил наезд на дерево", - сообщили в МВД.

Вертолетом санавиации пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу Кызыла. В Минздраве Тувы сообщили ТАСС, что жизнь подростков вне опасности. "У троих сотрясение мозга, один - помещен в челюстно-лицевое отделение, у еще одного скелетная травма", - сказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и то, как несовершеннолетний подросток оказался за рулем транспортного средства. В отношении законных представителей несовершеннолетних будут применены меры административного воздействия за неисполнение ими родительских обязанностей, а также за передачу права управления транспортным средством лицу подростку.