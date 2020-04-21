{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Туве автомобиль врезался в дерево

В результате инцидента пострадали пять человек

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Каа-Хемском районе Тувы, пострадали пятеро подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло около села Усть-Ужеп. Информация об аварии нем поступила в дежурную часть около 18:00 (14:00 мск).

"Пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По предварительным данным, установлено, что один из несовершеннолетних, находясь за рулем автомашины марки УАЗ и не справившись с управлением, совершил наезд на дерево", - сообщили в МВД.

Вертолетом санавиации пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу Кызыла. В Минздраве Тувы сообщили ТАСС, что жизнь подростков вне опасности. "У троих сотрясение мозга, один - помещен в челюстно-лицевое отделение, у еще одного скелетная травма", - сказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и то, как несовершеннолетний подросток оказался за рулем транспортного средства. В отношении законных представителей несовершеннолетних будут применены меры административного воздействия за неисполнение ими родительских обязанностей, а также за передачу права управления транспортным средством лицу подростку.

Теги
РоссияТыва
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом
У женщины также было хроническое заболевание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС