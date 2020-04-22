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Пандемия коронавируса нового типа

В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы

Решение согласовано с губернатором региона Александром Бурковым

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова на фоне ситуации с коронавирусом, который зарегистрирован у 41 жителя региона, уволила своих заместителей Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача городской клинической инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

В Омской области зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Уже выздоровели 17 пациентов, включая шестерых детей. Пациенты с тяжелым течением болезни проходят лечение в городской клинической инфекционной больнице № 1 им. Д. М. Далматова.

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"Накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра - Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; также свой пост покинет Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей. <…> Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 им. Д. М. Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя", - сказали в пресс-службе.

По словам Солдатовой, решение согласовано с губернатором Омской области Александром Бурковым. "Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования - нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи", - приводит пресс-служба слова министра. Кто займет освободившиеся должности, станет известно позднее.

По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции". Подробности не уточняются. Исполняющим обязанности главврача больницы назначена его заместитель - доктор-инфекционист высшей категории Инна Толох.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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