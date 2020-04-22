В Хакасии подростки устроили степной пожар длиной в 1 км

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подростки устроили степной пожар в Хакасии с длиной фронта в 1 км и фотографировались на фоне огня, личности девушек установлены, их родителям грозит административная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором две девушки фотографируются на фоне горящей травы на берегу Калининского карьера в Усть-Абаканском районе. Сотрудники МВД установили личности подростков, следствие показало, что девушки сами устроили пал травы. Их родителей ждет наказание", - говорится в сообщении. Уточняется, что фронт степного пожара составил один километр.

Материалы полицейской проверки переданы дознавателям МЧС. Родителям девушек может грозить административная ответственность.

В Хакасии с 24 марта действует особый противопожарный режим. На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.