У села в Омской области горит свалка на площади 1 тыс. кв. метров

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на свалке около села Дружино в Омской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в селе Дружино, горит несанкционированная свалка с угрозой перехода [огня] на ферму с кроликами. Ориентировочная площадь пожара свалки - 1 тыс. кв. метров", - сказали в МЧС.

Спасатели локализовали возгорание, сообщили ТАСС в ЕДДС Омского района Омской области.

"Пожар в настоящий момент локализован, угроза перехода огня на ферму устранена", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 47 человек и 12 единиц техники.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в среду около 27 градусов, скорость ветра составляет 4 м/с.

В новость были внесены изменения (13:47 мск) — добавлена информация о локализации пожара.