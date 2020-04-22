Синоптики прогнозируют улучшение экологической ситуации в Новосибирской области к выходным

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Экологическая ситуация в Новосибирской области, где синоптики фиксируют задымление и рост концентрации пыли от травяных и лесных пожаров, улучшится с усилением ветра и выпадением осадков на выходных, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С начала недели в Новосибирской области зафиксирован резкий рост числа пожаров - с одного до 25. В региональном главке МЧС отмечают, что количество возгораний увеличилось из-за поджогов жителями сухой растительности и нарушения требований пожарной безопасности. Это стало причиной ухудшения экологической ситуации в области и повышения концентрации пыли в воздухе.

"Дым и ухудшение видимости в ближайшие дни сохранится за счет несанкционированного пала травы и пожара на свалке Коченевском районе (ранее пожар был локализован на площади 500 кв. м - прим. ТАСС). Понижение температурного фона ожидается 25 апреля. Произойдет усиление ветра и выпадение осадков, это улучшит экологическую ситуацию в городе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также отметили, что в трех района Новосибирска наблюдается превышение концентрации взвешенных веществ.

Ранее ученые Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН заявили, что рост числа лесных пожаров может стать одним из факторов, способствующих росту числа заболевших COVID-19 в ряде регионов Сибири. По мнению ученых, наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором распространения инфекции, поскольку пыль переносит ее на дальние расстояния. При условии, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается.

По информации пресс-службы новосибирского правительства, с 17 апреля на территории региона возникло 64 лесных пожара на общей площади 512,6 га, в том числе покрытой лесом - 208 гектар. По данным космического мониторинга на 22 апреля, в области зафиксировано больше двухсот очагов возгорания.