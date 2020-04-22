Лекции о войне и воркшоп по поиску солдат пройдут в Новосибирске в рамках "Библионочи"

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Серию лекций о войне и воркшоп по поиску родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне проведут новосибирские библиотеки в рамках акции "Библионочь", которая из-за коронавируса впервые пройдет в онлнай-формате, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

"Мы стартуем 25 апреля, и наш онлайн-марафон продлиться до поздней ночи. Наши краеведы подготовили нам множество лекций и других форматов. Специально для нашей "Библионочи" в лекции нам расскажут о том, как проходила массовая эвакуация. <...> Мы подготовили полезный исторический воркшоп "Найди солдата Великой Отечественной войны" с помощью электронных архивов и источников", - сказала Тарасова.

Новосибирская государственная областная научная библиотека откроет акцию показом электронных коллекций. Онлайн-марафон лекций, мастер-классов, концертов, прямых эфиров и записей пройдет в социальных сетях и на сайте библиотеки.

Кроме того, в рамках акции пройдет презентация книги "Живем и помним", написанной при участии фронтового художника Вениамина Чебанова. Представленная книга будет издана тиражом в 5 тыс. экземпляров. Она поступит во все муниципальные школьные библиотеки, а также будет вручена ветеранам. Сама акция "Библионочь" пройдет 25 апреля.

Присоединится к акции и Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) СО РАН. По словам ее директора Андрея Гуськова, библиотека проведет в онлайн-формате выставки и лекции множества авторов, которые начнутся в 19:00 (15:00 мск). Кроме того, ГПНТБ СО РАН презентует проект "Письма победы". Участники проекта с начала года собирали фронтовые письма, чтобы издать их ко Дню Победы.

Восьмая акция "Библионочь" в 2020 году впервые пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.