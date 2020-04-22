Турецкий консорциум построит новый терминал аэропорта в Кемерове

КЕМЕРОВО, 22 апреля. /ТАСС/. Турецкий консорциум "Лимакмаращстрой" (российское юридическое лицо - ООО "Лимакмаращстрой", зарегистрировано в Нижегородской области) займется строительством нового пассажирского терминала аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове. Компания предложила цену в 2,78 млрд рублей при начальной стоимости закупки свыше 3 млрд рублей, сообщается в опубликованном в среду на портале госзакупок протоколе подведения итогов конкурса.

"Признать победителем закупки общество с ограниченной ответственностью "Лимакмаращстрой", подавшего заявку, которая отвечает требованиям, установленным в закупочной документации, с наибольшим рейтингом привлекательности предложения. <…> Цена договора - 2 млрд 789 млн 943 тыс. 938,55 руб.", - говорится в документе.

По данным с официального сайта "Лимакмаращстроя", компания уже имеет опыт строительства подобных объектов в других российских городах: она являлась генподрядчиком при строительстве новых аэровокзальных комплексов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Хабаровске. В настоящий момент работает в новосибирском аэропорту Толмачево.

Торги по выбору подрядчика для строительства нового пассажирского терминала аэропорта в Кемерове были объявлены в январе текущего года. Как следует из материалов закупки, к участию в ней были допущены две строительные компании из Москвы и Нижегородской области. Компании из Кузбасса на участие в закупке не заявились. Строительство планируется начать весной 2020 года, чтобы завершить через год - к весне 2021 года и приурочить открытие нового терминала к празднованию 300-летия Кузбасса. До этого времени пассажиры аэропорта буду обслуживаться в действующем здании аэровокзала, которое было построено в 1960-х годах и имеет низкую пропускную способность пассажиров.

Действующий аэровокзальный комплекс аэропорта Кемерова может обслуживать порядка 750 тыс. пассажиров в год. Трехэтажное здание нового пассажирского терминала площадью около 4,7 тыс. кв. м будет рассчитано на обслуживание до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит активно наращивать пассажиропоток в течение шести-восьми лет. Планируется, что интерьер аэровокзала будет оформлен в космической тематике, так как сам аэропорт носит имя легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова. Здание будет оборудовано телескопическими трапами для посадки пассажиров, в действующем терминале такие возможности не предусмотрены.