Несколько жилых домов, построек и магазин сгорели в омском селе

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар в селе Таскатлы Колосовского района Омской области уничтожил четыре жилых, восемь нежилых домов и магазин, сообщили в среду ТАСС в администрации района.

"По предварительной информации, сгорело четыре жилых дома, один магазин, восемь нежилых домов. Предварительная причина - пал [травы] со стороны леса. На место происшествия выехал глава района и заместитель", - сказали в администрации.

Пожар произошел в среду днем. Площадь возгорания составила более 500 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание уже локализовано.

По данным районного ЕДДС, жители сгоревших домов планируют разместиться у ближайших родственников. В пункте временного размещения для пострадавших на данный момент необходимости нет, однако он может быть открыт на базе местной школы.

В Омской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня и любые огневые работы, включая выжигание сухой травы и стерни.

Сейчас в Колосовском районе около плюс 27 градусов, ветер до 7 м/с.