Более 150 казахстанских студентов отправлены из Омска на родину

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство Республики Казахстан в РФ, Министерство образования Омской области и региональные вузы организовали вывоз на родину более 150 казахстанских студентов, которые учатся в омских вузах. Как сообщили в среду в пресс-службе правительства Омской области, первая группа студентов - жителей пяти областей соседней республики - выехала из Омска к границе с Казахстаном.

"Первая группа, состоящая из 152 учащихся, выехала из Омска для дальнейшего следования до пограничного пропускного пункта в сопровождении сотрудников ГИБДД сегодня утром. Студенты отправятся в Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Костанайскую и Актюбинскую области Казахстана", - сказали в пресс-службе.

В группу входят студенты из колледжей и семи омских вузов. На границе с Россией молодых людей встретят представители акимата областей, которые развезут их по регионам Казахстана. Вернувшихся на родину поместят на три дня на карантин и возьмут у них тест на коронавирус, после чего при отрицательном результате и отсутствии признаков болезни студентов отвезут по домам, где они должны будут еще 10 дней соблюдать режим строгой изоляции. Жители других областей Казахстана будут вывезены позднее.

Координатором отправки студентов является Омский государственный технический университет (ОмГТУ). "В нашу задачу входило оповестить студентов и составить их списки. Это не только студенты ОмГТУ, возможность вернуться предложена студентами всех омских вузов. Понятно, что лучше в такую пору находится дома, чем в общежитии, каким бы хорошим оно ни было", - пояснил ТАСС представитель вуза.

Все авиарейсы между РФ и Республикой Казахстан приостановлены в связи с пандемией коронавируса, единственной возможность пересечь границу остается автотранспорт. При этом в Омской области введен до 30 апреля режим самоизоляции, который запрещает населению перемещаться по региону. В омских колледжах и вузах учатся более 12 тыс. граждан Казахстана, большая часть которых уехали домой до закрытия границ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.