Регионы Сибири планируют на 4% увеличить сбор зерна в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Регионы Сибири планируют в 2020 году собрать около 15,3 млн тонн зерна, что на 4% выше показателя прошлого года. Посевная площадь будет увеличена на 300 тыс. га - до 14,3 млн га, сообщила в среду пресс-служба полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам совещания по подготовке регионов округа к весенним полевым работам.

"В соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства в этом году перед субъектами федерации округа стоит задача собрать урожай 15,3 млн тонн. Основные сельскохозяйственные работы в регионах Сибирского федерального округа начнутся в первой декаде мая", - говорится в сообщении.

По данным Министерства сельского хозяйства России, в текущем году вся посевная площадь в Сибири составит 14,3 млн га - на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году. Из них площадь ярового сева достигнет 12,2 млн га, а 8,6 млн га засеют зерновыми и зернобобовыми, в том числе пшеницей 5,5 млн га. Всего по итогам 2020 года планируется собрать 9,3 млн тонн пшеницы по округу.

По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, которого цитирует пресс-служба, в числе проблемных вопросов - доведение субсидий до аграриев. Регионам СФО в 2020 году на компенсацию затрат и стимулирование развития сельского хозяйства выделено 7,5 млрд рублей. По состоянию на 16 апреля аграриям передано более 2 млрд рублей.

"До начала посевной осталось совсем немного времени, поэтому крайне важно не снижать темпов доведения средств федерального и регионального бюджетов до сельхозтоваропроизводителей. Аграрии должны получить своевременную финансовую поддержку в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Меняйло.

В целом по округу семян запасено в необходимом количестве, минеральных удобрений закуплено больше, чем в прошлом году, в хозяйствах регионов округа подготовлено 90% от требующегося количества техники. Стоимость дизельного топлива ниже, чем в прошлую посевную.

О потенциале Сибири

По данным Минсельхоза РФ, в регионах Сибири в 2019 году было собрано 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали урожай более 3 млн тонн. Ранее Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.