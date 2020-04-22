В Саянске открыли памятник Ленину

ИРКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ленину открыли в среду в городе Саянске Иркутской области, история которого берет начало с 22 апреля 1970 года, когда отмечалось 100-летие вождя пролетариата. В тот день, 50 лет назад, началось строительство Саянска, сообщается на сайте администрации города.

"22 апреля Саянск празднует день рождения. В этот день, 50 лет назад, в 100-летний юбилей Владимира Ленина, началось строительство самого молодого города Иркутской области. 22 апреля 2020 года в Саянске открыт памятник Ленину", - говорится в сообщении.

Инициатором установки памятника стала общественная организация "Дети войны". Его установили в новом сквере, разбитом специально для памятника. Все работы профинансировали частные инвесторы.

Саянск, где проживают более 41 тыс. человек, находится в 270 км от Иркутска. Градообразующим предприятием является АО "Саянскхимпласт", одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности.

Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова). Революционер родился в Симбирске (ныне Ульяновск). В октябре 1917 года (25-26 октября по старому стилю) возглавил вооруженный переворот в Петрограде, который привел к свержению Временного правительства. С 1917 до 1924 года Ленин возглавлял советское правительство, которое с 30 октября 1922 года руководило СССР, первым социалистическим государством, провозглашенным на большей части бывшей Российской империи и просуществовавшим до 1991 года.