Продукты, открытки и игрушки. Как сибиряки помогают друг другу пережить пандемию

ТАСС, 22 апреля. Неравнодушные граждане, блогеры и бизнес-структуры в регионах Сибири присоединились к региональным властям, которые оказывают поддержку пенсионерам, малоимущим жителям и многодетным семьям субъектов Сибирского федерального округа, где из-за пандемии коронавируса как минимум до конца апреля введен режим самоизоляции. Помимо продуктовых наборов и лекарств, активисты раздают игрушки и развивающие материалы для детей, а также помогают друг другу информацией и просто добрым словом в настоящей бумажной открытке, рассказали ТАСС представители региональных властей и сами граждане. Продуктовые наборы Главная помощь нуждающимся сейчас как со стороны власти, так и неравнодушных граждан - продуктами. В Алтайском крае оказывают поддержку школьникам с ограниченными возможностями. Для них за счет краевого бюджета сформируют более 15 тыс. наборов с продуктами, которые включают крупы, макароны и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, консервы, сгущенку и подсолнечное масло. Такие наборы делают и крупные продуктовые сети - к примеру, местная сеть "Аникс" помогла 70 семьям в Бийске и Бийском районе, "Ашан" сформировал наборы с товарами для здоровья для работников скорой помощи.

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В Кузбассе к акции по взаимопомощи присоединились известные блогеры. Они на свои деньги закупают продукты первой необходимости - овощи, яйца, крупы, мясные консервы и на личных автомобилях разводят по домам кемеровчанам. О такой помощи жители Кемерова просят через соцсети. Среди нуждающихся - одинокие пенсионеры, многодетные семьи, студенты, которые в силу обстоятельств остались без работы или просто стараются лишний раз не выходить на улицу или в магазин. А кемеровские супермаркеты установили специальные контейнеры, куда любой желающий может поместить приобретенные в магазине продукты длительного хранения. Волонтеры формируют из них продуктовые наборы и развозят пожилым людям. Двадцать тысяч продуктовых наборов раздадут до 1 июля пожилым людям в Омской области в рамках проекта "Продуктовая помощь". Омская благотворительная организация "Общество Милосердие" получил от "Альфа-групп" 10 млн рублей, на которые и были закуплены все необходимые товары. Наборы разводят представители ОНФ и движения "Волонтеры-медики", а также студенты. Бензин для транспорта волонтеров предоставляет компания "Газпром нефть". В Хакасии же продуктовую помощь окажут семьям трудовых мигрантов, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, всего для них будут сформированы 60 продуктовых наборов на общую сумму 114 тысяч рублей. Также республиканские власти совместно с муниципалитетами организовали выдачу продуктовых наборов для детей из социально неблагополучных семей и семей с детьми-инвалидами. Игрушки и раскраски В условиях самоизоляции особые проблемы испытывают семьи с детьми, которых нужно чем-то занять. Помочь им решили как волонтеры, так и бизнес, а на севере Красноярского края вопросом озаботилась даже местная дирекция "Заповедников Таймыра", управляющая пятью заповедными территориями. "В Норильске осуществляется доставка продуктов на дом, через магазины "Жар-птицы" (сеть супермаркетов в Норильске - прим.ТАСС). Мы добавляем в пакеты тематические раскраски, фотоальбомы, брошюры различные. Такой небольшой подарок, который несколько скрасит самоизоляцию", - рассказал ТАСС директор Объединенной дирекции заповедников Таймыра Константин Просекин.

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