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Пандемия коронавируса нового типа

Продукты, открытки и игрушки. Как сибиряки помогают друг другу пережить пандемию

22 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 апреля. Неравнодушные граждане, блогеры и бизнес-структуры в регионах Сибири присоединились к региональным властям, которые оказывают поддержку пенсионерам, малоимущим жителям и многодетным семьям субъектов Сибирского федерального округа, где из-за пандемии коронавируса как минимум до конца апреля введен режим самоизоляции. Помимо продуктовых наборов и лекарств, активисты раздают игрушки и развивающие материалы для детей, а также помогают друг другу информацией и просто добрым словом в настоящей бумажной открытке, рассказали ТАСС представители региональных властей и сами граждане.

Продуктовые наборы

Главная помощь нуждающимся сейчас как со стороны власти, так и неравнодушных граждан - продуктами. В Алтайском крае оказывают поддержку школьникам с ограниченными возможностями. Для них за счет краевого бюджета сформируют более 15 тыс. наборов с продуктами, которые включают крупы, макароны и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, консервы, сгущенку и подсолнечное масло. Такие наборы делают и крупные продуктовые сети - к примеру, местная сеть "Аникс" помогла 70 семьям в Бийске и Бийском районе, "Ашан" сформировал наборы с товарами для здоровья для работников скорой помощи.

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В Кузбассе к акции по взаимопомощи присоединились известные блогеры. Они на свои деньги закупают продукты первой необходимости - овощи, яйца, крупы, мясные консервы и на личных автомобилях разводят по домам кемеровчанам. О такой помощи жители Кемерова просят через соцсети. Среди нуждающихся - одинокие пенсионеры, многодетные семьи, студенты, которые в силу обстоятельств остались без работы или просто стараются лишний раз не выходить на улицу или в магазин. А кемеровские супермаркеты установили специальные контейнеры, куда любой желающий может поместить приобретенные в магазине продукты длительного хранения. Волонтеры формируют из них продуктовые наборы и развозят пожилым людям.

Двадцать тысяч продуктовых наборов раздадут до 1 июля пожилым людям в Омской области в рамках проекта "Продуктовая помощь". Омская благотворительная организация "Общество Милосердие" получил от "Альфа-групп" 10 млн рублей, на которые и были закуплены все необходимые товары. Наборы разводят представители ОНФ и движения "Волонтеры-медики", а также студенты. Бензин для транспорта волонтеров предоставляет компания "Газпром нефть".

В Хакасии же продуктовую помощь окажут семьям трудовых мигрантов, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, всего для них будут сформированы 60 продуктовых наборов на общую сумму 114 тысяч рублей. Также республиканские власти совместно с муниципалитетами организовали выдачу продуктовых наборов для детей из социально неблагополучных семей и семей с детьми-инвалидами.

Игрушки и раскраски

В условиях самоизоляции особые проблемы испытывают семьи с детьми, которых нужно чем-то занять. Помочь им решили как волонтеры, так и бизнес, а на севере Красноярского края вопросом озаботилась даже местная дирекция "Заповедников Таймыра", управляющая пятью заповедными территориями.

"В Норильске осуществляется доставка продуктов на дом, через магазины "Жар-птицы" (сеть супермаркетов в Норильске - прим.ТАСС). Мы добавляем в пакеты тематические раскраски, фотоальбомы, брошюры различные. Такой небольшой подарок, который несколько скрасит самоизоляцию", - рассказал ТАСС директор Объединенной дирекции заповедников Таймыра Константин Просекин.

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В Новосибирске оперативный волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям, образованный в Агентстве развития социальной политики при мэрии города планирует на днях раздавать многодетным семьям наборы с игрушками, подготовленные совместно с благотворителями. "Мы завтра забираем двести наборов для многодетных семей, в каждом наборе - настольная игра-ходилка, пазлы, самолет, конструктор, кукла", - рассказали ТАСС в штабе, отметив, что набор включает также цветную бумагу, раскраски и другие игрушки. Такие наборы позволят развлечь детей в период самоизоляции.

Планируют раздавать игрушки и в Алтайском крае - здесь франчайзинговая сеть "Галамарт" предоставляет творческие и развивающие материалы - книги, раскраски, игрушки - многодетным семьям и наборы с хозяйственными товарами - пенсионерам.

"Кусочек привета" из Барабаново

Не только материальную, но и духовную помощь готовы оказывать друг другу сибиряки. Отец Алексий Язев, настоятель Церкви великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново - старейшего из сохранившихся деревянных храмов Красноярья, рассылает сто открыток, изображающих храм, в котором он служит. География адресов обширная: весь Красноярский край, Бурятия, Хакасия, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, страны Европы.

"Идея родилась у моей супруги Ольги. Сейчас, в связи с режимом самоизоляции, ко мне стало поступать очень много просьб о молитве и само собой родилось словосочетание: "Если ты не можешь прийти в Барабаново - это не значит, что Барабаново не может прийти к тебе". Почтовые работники очень удивились, когда мы купили марки для ста открыток. Вчера вечером попросили детей не мешать и два часа в четыре руки заполняли эти открыточки. Мне кажется, что людям будет приятно получить такой материальный кусочек привета из Барабаново", - рассказал ТАСС священнослужитель.

В семье настоятеля церкви завели специальную книжку с адресами людей, которые хотят получить сами или просят направить родственникам приветы и пожелания из Барабаново. По мнению священника, подобный пасхальный привет гораздо лучше картинок или стишков под копирку, что пересылают сегодня люди друг другу в социальных сетях. "Мы не просим денег, не объявляем никаких сборов, для нас это принципиальный вопрос. Время очень тяжелое для всех, и если нашей семье удастся поддержать духовно хотя бы одного-двух человек в мире - все это было не зря", - сказал отец Алексий.

А в городе Братск Иркутской области блогер Елена Кутергина заметила, что, несмотря на широкое информирование о пандемии коронавируса, у людей остается масса вопросов, и организовала информирование горожан о ситуации с коронавирусной инфекцией. Горожане адресуют свои вопросы блогеру, она передает их региональному оперативному штабу по борьбе с коронавирусом и чиновникам, затем дает разъяснения в социальных сетях.

"Люди часто спрашивают, как перемещаться по городу, можно ли без справки на дачу поехать, можно ли сходить в гости, как будет ходить транспорт на кладбища на Радоницу? Сейчас пошли вопросы по Дню Победы: как поддержать ветеранов, какую им помощь оказать? Долгое время вопросом номер один были сухие пайки для школьников. Спрашивали, например, почему в них нет молока? Очень большой поток вопросов одно время был о том, как встать на учет в центре занятости", - рассказала Кутергина.

По данным региональных оперативных штабов, 22 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 22 человека - в Красноярском крае, 16 - в Новосибирской области, по девять - в Алтайском крае и Кемеровской области, семь человек - в Иркутской области, шесть - в Томской, четыре - в Омской областях и три человека - в Республике Хакасия. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более тысячи заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 392 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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