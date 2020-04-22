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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвержден у двух сотрудников рудника в Алтайском крае и 37 подрядчиков

На прошлой неделе коронавирус обнаружили у работника рудника из Башкирии, всех контактировавших с ним изолировали в общежитии предприятия

БАРНАУЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев коронавируса у людей, работавших на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-холдинг") в Змеиногорском районе Алтайского края, по уточненным данным, составило 39 человек. Двое из них - сотрудники компании, остальные 37 - работники подрядных организаций, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

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Пресс-служба правительства региона сообщала, что на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкирии, у всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия, и на 21 апреля в Змеиногорске коронавирус был выявлен у 38 человек, 37 из них - работники рудника. Люди госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской центральной районной больницы и другие клиники. Власти Алтайского края сообщили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановке работы рудника.

"На 09:00 (05:00 мск) 22 апреля лабораторно подтверждено 39 случаев COVID-2019, в том числе 37 - у сотрудников подрядных организаций, осуществлявших деятельность на Корбалихинском руднике, и только два случая - у работников "Сибирь-полиметаллов". Инфицированные граждане госпитализированы в медицинские учреждения, где проходят лечение. Им оказывается всевозможная помощь со стороны предприятия", - уточнили в пресс-службе.

Работники, находящиеся на лечении в больнице Рубцовска, обеспечиваются водой, средствами индивидуальной защиты и медикаментами за счет "Сибирь-полиметаллов". Компания обеспечила полный комплекс профилактических мероприятий - приостановлены работы подрядной организации на участке строительства, продезинфицированы помещения, усилены меры защиты. Службы компании работают во взаимодействии с властями, дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с рекомендациями надзорных органов. "Сибирь-полиметаллы" предпринимает все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Компания "Сибирь-полиметаллы" добывает в Алтайском крае полиметаллические руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов. Из руды на Рубцовской обогатительной фабрике производят цинковый, медный и свинцовый концентраты. На Зареченской обогатительной фабрике получают медно-свинцовый и цинковый концентраты, а также гравитационный концентрат, содержащий золото и серебро.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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