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В Новосибирске с восьмого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

Девочка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации на ИВЛ
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Полуторогодовалая девочка выпала из квартиры на восьмом этаже жилого дома в Новосибирске, ее веса не выдержала москитная сетка. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Девочка выпала из окна, сейчас ее прооперировали, она находится в отделении реанимации на ИВЛ, состояние тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что ребенку 1 год и 8 месяцев, веса ребенка не выдержала москитная сетка.

Теги
РоссияНовосибирская область
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