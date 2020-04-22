В Новосибирске с восьмого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Полуторогодовалая девочка выпала из квартиры на восьмом этаже жилого дома в Новосибирске, ее веса не выдержала москитная сетка. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Девочка выпала из окна, сейчас ее прооперировали, она находится в отделении реанимации на ИВЛ, состояние тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что ребенку 1 год и 8 месяцев, веса ребенка не выдержала москитная сетка.