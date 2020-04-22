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В Омске на площади около 1 тыс. кв. м горит списанная военная техника и покрышки

Из-за сильного ветра есть опасность перехода огня на военные склады

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют в Омске пожар площадью около 1 тыс. кв. метров на площадке, предназначенной для списанной военной техники и покрышек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за сильного ветра есть опасность перехода огня на военные склады, в настоящий момент пожар локализован.

"Пожар на площадке для разбраковки списанной техники, эта территория относится к Министерству обороны, но это просто открытая площадка. Там списанная в утиль техника, старые покрышки и остатки деревянных конструкций. Локализация объявлена в 16:56 (13:56 мск), наши подразделения держат [огонь] в кольце, там близость складов и сильные порывы ветра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горящие вещи не имеют материальной ценности, о пострадавших не сообщается. От МЧС в ликвидации пожара участвуют 48 спасателей и восемь единиц техники. "Часть сотрудников брошены на ликвидацию огня, часть - на защиту [складов]", - отметили в МЧС.

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РоссияОмская область
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