Пожарные ликвидировали открытое горение в омском селе

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Открытое горение на пожаре в селе Таскатлы Колосовского района Омской области, который охватил более десятка строений, включая жилые дома и магазин, ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 14:40 (11:40 мск) была локализация на площади 639 кв. метров, в 15:34 (12:34 мск) - ликвидация открытого горения. Сейчас идет проливка строений", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что от пожара пострадали 11 строений, включая три жилых дома и магазин. В администрации Колосовского района ТАСС ранее сообщили, что огонь уничтожил четыре жилых дома, восемь нежилых построек и магазин.

По предварительным данным, причиной пожара стал пал травы. За среду это уже третий сильный пожар в регионе - в настоящий момент пожарные тушат возгорание несанкционированной свалки под Омском, от которого могла загореться ферма, и площадку, на которой горит списанная военная техника и покрышки с угрозой перехода огня на военные склады.

"В Омской области неслучайно с 16 апреля введен особый противопожарный режим. При такой жаркой погоде (до 27 градусов тепла - прим. ТАСС) и сильном ветре брать спички в руки вообще нельзя, пожары разгораются в считанные секунды", - отметили в пресс-службе.