Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы. Об этом сообщил Травников в эфире ГТРК "Новосибирск" .

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В понедельник губернатор сообщал, что новосибирские власти не будут вводить дополнительные ограничительные меры, которые могут повлиять на экономику муниципалитетов, на ведение бизнеса и работу предприятий.

"Мы, в том числе, прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков. В первую очередь, мы планируем использовать их для контроля перемещения автомобилей", - сказал Травников.

Губернатор пояснил, что введение системы пропусков позволило бы ограничить перемещения внутри Новосибирска, где сконцентрировано большее число зараженных COVID-19. По мнению Травникова, это позволит минимизировать риск распространения инфекции в отдаленные населенные пункты области.

Режим самоизоляции в Новосибирской области, где обнаружено 151 случай заражения коронавирусной инфекцией, введен 31 марта, впоследствии его продлили до конца апреля. По распоряжению губернатора с 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона.

По данным регионального штаба на 22 апреля, за сутки в Новосибирской области выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией - 15 взрослых и один ребенок.